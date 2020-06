Biscotti all’Isuc, Campi all’Aur: deliberate le nomine dei commissari

Valter Biscotti all’Isuc, e questo si sapeva. Alessandro Campi all’Aur, come si vociferava. La Giunta regionale ha nominato i commissari dell’Isuc, l’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea, e dell’Aur, Agenzia Umbria Ricerche, che rimarranno in carica sino a fine anno.

I commissari Biscotti e Campi percepiranno 6 mila euro complessivi ciascuno.

Biscotti all’Isuc

L’avvocato Biscotti, classe ’59, dopo la laurea conseguita presso l’Università degli Studi di Perugia, ha intrapreso la professione di avvocato iscrivendosi, dopo la pratica, all’albo nel 1987. Cassazionista dal 1999, assistente universitario, consulente legale di numerose aziende, svariate esperienze in campo di diritto penale, ha sempre espresso passioni culturali e di collezionismo e conservazione.

È stato inoltre autore di diverse pubblicazioni tra cui “L’orizzonte europeo della globalizzazioni” (2005), “Principi di nuova Giustizia” (2015), “La tutela della vittima del reato” (2018), “Pecorelli deve morire” (2019).

Le sue mai nascoste idee di destra sono apparse il segno di una volontà revisionistica della Giunta Tesei. E per questo la scelta di Biscotti all’Isuc è stata criticata dalle opposizioni. Che hanno anche lamentato il loro mancato coinvolgimento.

Campi all’Aur

Il professor Campi, nato nel ‘61, si è laureato in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Perugia. Dopo aver ricoperto per 9 anni l’incarico di responsabile Ufficio Stampa e Centro Studi di Confindustria Umbria, è stato dapprima ricercatore presso la Cattedra di Storia delle dottrine politiche del Dipartimento di Filosofia dell’Università di Perugia e ha poi assunto l’incarico di professore associato di Storia delle dottrine politiche presso l’Università di Perugia.

A seguire è stato professore ordinario di Storia delle dottrine politiche e Professore Ordinario di Scienza Politica. Attualmente insegna nell’Università di Perugia Scienza politica e Relazioni internazionali e politica globale presso il Dipartimento di Scienze Politiche, e Storia delle dottrine politiche presso il Corso di laurea in Scienze per l’investigazione e la sicurezza di Narni.

Numerosi gli incarichi avuti nel tempo a livello nazionale ed internazionale, e le pubblicazioni.

E’ uno degli intellettuali di riferimento di una destra liberale. A lui si era ispirato Gianfranco Fini nella svolta verso una destra europeista, poi culminata nello scontro con Silvio Berlusconi.