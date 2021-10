Bimbo muore accoltellato nel parcheggio di un supermercato AGGIORNAMENTI

Il piccolo portato con una ferita all'addome all'interno del Lidl da una donna | Ipotesi aggressione da parte di un uomo, che ha colpito invece il piccolo

Tragedia a Po’ Bandino, nel comune di Città della Pieve, dove un bambino, di poco più di 2 anni, è morto a seguito di più ferite (all’addome e al collo), provocate da coltellate.

Il fatto di sangue, su cui i carabinieri stanno cercando di fare luce, si è verificato alle 16,20 nel parcheggio del Lidl. A un tratto, raccontano alcuni clienti che stavano facendo la spesa nell’esercizio, una donna, sembra di origine ungherese, residente a Chiusi, è entrata chiedendo aiuto urlando con in braccio il bambino sanguinante. Inutili i soccorsi del personale del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo, che era stato adagiato su una delle casse del supermercato.

Attualmente i carabinieri sono nei pressi del supermercato, dove si stanno effettuando i rilievi scientifici e ascoltando i testimoni. In caserma viene sentita la donna che, secondo il racconto di altre persone presenti, avrebbe appunto portato il bimbo in fin di vita nel supermercato.

Ipotesi tentata aggressione alla donna

Secondo un’ipotesi trapelata (ma al momento non ci sono conferme ufficiali), sembra che la donna abbia raccontato di essere stata aggredita da un uomo, armato di coltello. E che nel tentativo di aggressione sia stato invece colpito il bambino all’addome. Il fatto che però sul bambino siano state trovate più ferite da arma da taglio fa pensare che il piccolo potesse essere l’obiettivo della folle aggressione.

Non è chiaro se l’aggressione sia avvenuta nel parcheggio del Lidl o dall’altra parte della strada, vicino alla ex cabina Enel, dove gli uomini della scientifica hanno effettuato dei rilievi. Nei pressi è stato trovato anche il coltello con il quale sarebbero state inferte le ferite mortali.

Il cordoglio del sindaco Risini

Le notizie al momento sono frammentarie. In contatto con gli inquirenti il sindaco Fausto Risini, che ha espresso, a nome dell’amministrazione comunale, il cordoglio “a chi piangerà per questa giovanissima vita spezzata” e per questa tragedia “che ha scosso la comunità pievese”.

Una realtà, Città della Pieve, che in questi mesi era salita agli onori delle cronache nazionali per i successi nel turismo e perché qui hanno scelto di vivere personaggi come l’attore Luca Argentero e il premier Mario Draghi.

Ora questa tragedia, con la morte di un bambino, su cui i carabinieri stanno cercando di far luce.

(notizia in aggiornamento, ultimo alle 18.55)