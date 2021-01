Bimbo di un anno e mezzo rimane chiuso in auto, minuti di paura a Gualdo - Tuttoggi

Tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza per un bimbo di un anno e mezzo rimasto chiuso in macchina, oggi pomeriggio, nel parcheggio dell’Eurospin di Gualdo Tadino.

Il piccolo, che dormiva beatamente sul seggiolino nei sedili posteriori, non si è nemmeno accorto dell’arrivo dei vigili del fuoco di Gaifana, giunti sul posto intorno alle 14 dopo la chiamata dei preoccupati genitori.

Secondo quanto è emerso l’auto si sarebbe chiusa automaticamente, con le chiavi rimaste sul posto del conducente. I caschi neri, in meno di due minuti, hanno aperto proprio lo sportello anteriore sinistro, permettendo quindi ai genitori di riabbracciare con sollievo (anche se svegliandolo) il figlioletto.