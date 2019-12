Bilancio di fine anno per l'amministrazione tifernate | "Ecco gli obiettivi del 2020" - Tuttoggi

Conferenza stampa di fine anno per l’Amministrazione comunale di Città di Castello. Nella sala conferenza della Biblioteca presenti il sindaco Luciano Bacchetta e la Giunta (Luca Secondi, Monica Bartolini, Massimo Massetti, Rossella Cestini, Luciana Bassini, Riccardo Carletti) tranne Michele Bettarelli, vicesindaco e assessore alla Cultura dimissionario perché eletto in Consiglio regionale.

Nel fare un bilancio dell’anno quasi concluso, l’Amministrazione ha selezionato i settori di attività più importanti. Centrale nel programma di legislatura è stata proprio la nuova biblioteca Carducci a Palazzo Vitelli a San Giacomo, diventata una realtà nel marzo 2019 insieme ad un’altra infrastruttura per le tecnologie digitale di valenza regionale, il Digipass. A maggio l’intervento di asfaltatura sulla strada Apecchiese ha fatto fronte alle criticità dell’arteria. Arte, gastronomia, sport si confermano anche nel 2019 gli attrattori turistici principali di Città di Castello, che nei primi mesi dell’anno segna un +14% negli arrivi, grazie all’animazione soprattutto nel centro storico a partire da Only Wine, Concorso musicale Zangarelli fino alla Settimana del Nuoto di giugno ed altri eventi sportivi di valenza nazionale che richiamano in città moltissimi atleti con le loro famiglie.

Il 2019 è stato un anno importante anche per gli interventi di pianificazione: il Consiglio comunale ha adottato la parte operativa del Prg, che sarà approvato nelle prime settimane del 2020, oltre al Pums (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), il Piano del Commercio e il Peba (Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche). Agosto, settembre, ottobre e novembre sono stati mesi strategici per la promozione del territorio attraverso manifestazioni di rilievo come il Festival delle Nazioni e le Mostre di Libro Antico, Cavallo, Fumetto e Tartufo. Non a caso il 2019 si è chiuso con la presentazione della mostra su Raffaello Sanzio, che nell’ambito del Cinquecentenario il Comitato nazionale ha programmato nella Pinacoteca tifernate.

Guardando al 2020 il sindaco Bacchetta l’ha definito “un anno importante, penultimo del mandato, in cui si pongono interventi fondamentali. Ci aspetta un lavoro impegnativo e vorremmo chiudere il 2019 con un messaggio di speranza. A Città di Castello l’economia tiene e la presenza alla conferenza stampa di fine anno di Marco Brozzi, presidente di ‘Ceramica Noi’, rilevata dalle maestranze per evitarne la dismissione, è un segno di speranza per tanti e un esempio molto bello. L’ Amministrazione è al fianco di chi vuole continuare a combattere e scommettere nel futuro. Ho voluto qui anche Stefano Lazzari di ‘Bottega Tifernate’, che qualche giorno fa ha riprodotto un’opera di Chagall per gli appartamenti privati del Papa. Bottega Tifernate rappresenta un’eccellenza, nata dalla tradizione e l’ingegno locale, riconosciuta ormai in tutto il mondo”.

Per quanto riguarda i principali interventi del 2020 il sindaco ha ricordato: “I lavori di Piazza dell’Archeologia sono in via di completamento e chiuderanno il cerchio sulla riqualificazione di un’area che era abbandonata a se stessa. Rimane la questione dell’ex ospedale: l’accordo per la trasformazione in Cittadella della Salute con la Regione è stato sospeso per il rinnovo elettorale e speriamo di riprendere in mano il progetto quanto prima. I finanziamenti ci sono e ci permettono di programmare il recupero dell’immobile, su cui c’è un grande interessamento dei privati. In via di completamento anche la Piastra Logistica, a cui è collegato lo svincolo di Cerbara sulla E45. Manca un milione e contiamo di concludere con la Regione anche questo iter. Dopo 15 anni, nel 2020 il recupero delle mura urbiche arriverà all’ultimo stralcio. Un milione e mezzo andrà alla viabilità. Sull’edilizia scolastica, a breve verrà inaugurata la scuola di Promano e sono previsti interventi all’istituto Franchetti-Salviani e al Liceo Classico. Anche per Piazza Burri il 2020 sarà un anno fondamentale: partiremo con la progettazione sperando di vedere i primi lavori. Riteniamo importante la riapertura del camping La Montesca, su cui hanno investito i privati, che ringraziamo insieme all’altro privato che sta portando a termine la ristrutturazione delle Terme di Fontecchio. Su tutto naturalmente si pone il Cinquecentenario di Raffaello, grande opportunità di promozione e valorizzazione della città.

Il sindaco è anche intervenuto anche sull’indagine che riguarda il capogruppo del Movimento 5 Stelle Marco Gasperi: ”Apprendiamo con dispiacere e siamo garantisti, spero che sia in grado di provare la sua estraneità alle accuse che gli vengono formulate. Lo invito ad una riflessione rispetto i ruoli che ricopre e auspico che vengano assunte decisioni personali che consentano all’assemblea di lavorare con serenità. È una vicenda privata di cronaca nera che non c’entra con la politica“. Anche il presidente del Consiglio comunale Vincenzo Tofanelli ha detto: “Aspettiamo la fine del procedimento. Speriamo sia rapido. Siamo colpiti dalla notizia, mi dispiace per la persona e per la famiglia. Spero che possa dimostrare la sua innocenza e che faccia una riflessione per non coinvolgere le istituzioni in questa vicenda”.