Bilancio del Comune, le valutazioni della Corte dei conti

L’Amministrazione comunale perugina tira un sospiro di sollievo dopo aver ricevuto la delibera della Corte di Conti di aggiornamento e verifica dei risultati raggiunti dal Comune al 30 giugno tramite le misure correttive assunte con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 10 gennaio 2018. Nel ribadire che molte delle misure intraprese dall’Ente produrranno, per loro natura e necessariamente, effetti solamente nel futuro, trattandosi di operazioni di medio e lungo termine, l’organo di giustizia contabile “prende atto positivamente dell’impegno dell’Amministrazione in merito all’attività messa in atto per la risoluzione delle criticità segnalate con la precedente delibera 134 del 2017”.

Tra i punti valutati in maniera particolarmente positiva, il Comune di Perugia evidenzia le azioni messe in campo per raggiungere il miglioramento della capacità di riscossione delle entrate proprie dell’Ente con ridefinizione, ad esempio, dei processi organizzativi interni, degli organici e delle modalità operative degli uffici. Altre note positive sono la riduzione della spesa per il personale, la congruità, rispetto ai termini minimi imposti dalla legge, delle somme appostate nel fondo crediti di dubbia esigibilità, pur con invito a valutare un aumento degli accantonamenti.

Con riferimento alla cassa, la Corte valuta positivamente il miglioramento dell’anticipazione di tesoreria, diminuita di oltre 10 milioni di euro rispetto al precedente esercizio, con conseguente diminuzione anche degli oneri passivi.

In ragione di quanto valutato in senso complessivo, nel provvedimento finale pertanto la Corte: “prende atto dei risultati raggiunti al 30 giugno 2018 in merito ai provvedimenti messi in atto dal Comune di Perugia in applicazione della pronuncia della Corte 134 del 2017, accerta come idonee le misure predette, invita l’Ente a proseguire nell’attività di risanamento degli equilibri di cassa ed a monitorare l’andamento delle proprie entrate, ampliando la capacità di riscossione, soprattutto in conto residui”.

Parole accolte con soddisfazione dall’Amministrazione comunale. “Ovviamente – viene spiegato da Palazzo dei Priori – permangono delle problematiche, ma su ognuna di esse sono già state adottate delle specifiche azioni che sono state dichiarate congrue e credibili da parte della Corte dei Conti, a conferma della validità delle stesse. E’ chiaro che molte di queste azioni, come peraltro afferma la Corte, sono destinate a produrre effetti nel medio e lungo termine, ma è altresì un dato di fatto che su molti punti sono già stati ottenuti dei risultati concreti (si veda la riduzione dell’anticipazione di tesoreria) che non possono essere sottaciuti. E’ chiaro che il lavoro continuerà anche nel futuro: questa Amministrazione ha compiuto e compirà ogni sforzo possibile indirizzato a risanare le finanze dell’Ente. Un lavoro lungo ed impegnativo, ma che vogliamo portare a termine fino in fondo”.

