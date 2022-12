"Bikers for fragility", donazione all'ospedale di Foligno

Scambio di auguri natalizi con il personale sanitario

Alcuni volontari bikers dell’Associazione “Bikers for Fragility”, nei giorni scorsi, si sono ritrovati negli spazi antistanti il reparto di Pediatria dell’ospedale “San Giovanni Battista” di Foligno, diretto dalla dott.ssa Beatrice Messini, per uno scambio di auguri natalizi con il personale sanitario e per donare qualche presente, giochi, libri e dolci natalizi, ai bambini ricoverati in questi giorni di festa.

Il pensiero per i più piccoli

Ad accogliere la delegazione erano presenti, oltre allo staff sanitario in servizio, il direttore dell’ospedale di Foligno dott. Mauro Zampolini e la direttrice della struttura complessa di Pediatria dott.ssa Beatrice Messini che hanno rivolto un sentito ringraziamento ai bikers e alla dott.ssa Maura Betti, dirigente medico dell’Azienda Usl Umbria 2 e rappresentante dell’associazione per la promozione sociale “Bikers for Fragility”, per questo pensiero generoso rivolto ai più piccoli.