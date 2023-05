Bici e abbigliamento d'epoca per "La Favolosa", Gubbio si prepara alla sua prima ciclostorica - Tuttoggi.info

Domenica 25 giugno andrà in scena la prima edizione con tre differenti percorsi e punti ristoro con le tipicità del posto | Iscrizioni aperte

Domenica 25 giugno – con anteprima il giorno precedente – andrà in scena la prima edizione de “La Favolosa”, ciclostorica con bici d’epoca datate 1987 e anni precedenti e abbigliamento vintage, come si conviene in appuntamenti del genere.

La manifestazione, che intende ricordare Mauro Procacci, ciclista dilettante degli anni ’60 residente nella frazione di Branca, è organizzata dalla Speed Motor Bike – su idea del suo presidente Tiziano Brunetti, assieme a Fabio Codignoni e a Fausto Procacci, figlio di Mauro – e si avvale della collaborazione e del patrocinio di Maggio Eugubino, Regione Umbria, Provincia di Perugia e dei Comuni di Gubbio, Valfabbrica e Sigillo.

Particolari saranno il colpo d’occhio e i tanti colori che i partecipanti offriranno nello scenario di piazza Grande al momento della partenza, che verrà data alle 8.30, poi vi saranno i tre percorsi a scelta da coprire in bici: quello corto di 30 chilometri, quello medio di 60 e quello lungo di 78, adatti comunque a qualsiasi tipo di… gamba. Per chi deciderà di affrontare il lungo o il medio, è prevista la salita di Torre dell’Olmo, unica asperità che compare nel profilo altimetrico di una passeggiata dal sapore anche enogastronomico e fatta su misura per il cosiddetto turismo “slow”, alla scoperta di luoghi e paesaggi suggestivi.

Fra le tante località che verranno toccate, si segnalano fra le principali Casacastalda, Carbonesca (dove saranno all’opera i volontari locali della Sagra della Polenta) e il castello di Colmollaro a Branca, sede del ristoro principale con assieme l’esibizione dimostrativa di uno fra i sodalizi storici della città di Gubbio: la Società Balestrieri. A proposito di ristori, i vari punti allestiti lungo i tracciati saranno anche l’occasione per offrire ai ciclisti e ai graditi ospiti le tipicità del posto: crescia di Gubbio, tartufo, vino, olio, formaggi, miele e pane.

Ma il programma de “La Favolosa” verrà aperto da una iniziativa culturale alle 18 di sabato 24 nella Sala degli Stemmi del palazzo comunale, dove Riccardo Nencini, conosciuto come esponente politico e con un passato da sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, presenterà il libro dedicato al nonno Gastone, grande campione di ciclismo anni ’50 e ’60 e uno dei pochi italiani ad aver vinto sia Giro che Tour. Alle 19, in piazza Grande, esibizione degli sbandieratori di Gubbio.

Si tratta dunque di un pacchetto globale di proposte che hanno lo scopo di promuovere e dare visibilità non solo alla città, ma all’intero comprensorio. Al termine della pedalata, infine, tutti i ciclisti potranno partecipare al “pasta party” agli Arconi sotto piazza Grande, degno epilogo di una giornata da vivere all’aria aperta in uno spicchio di Umbria fra i più belli in assoluto e per la quale sono già aperte le iscrizioni. Per qualsiasi informazione inerente alla ciclostorica, gli interessati possono cliccare sul sito ufficiale.