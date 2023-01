Bevagna, fantoccio decapitato all'ingresso della città

Il caso del Capodanno

Si ricostruisce dunque la questione, ovvero il Capodanno e la gestione del Teatro in quell’occasione. “I volontari dell’associazione Pro Loco di Bevagna, gestori del Teatro Francesco Torti, hanno richiesto la concessione del bar del teatro per l’ultimo dell’anno e hanno pagato la somma secondo il regolamento. Or dunque, per chi non fosse informato, si fa, è possibile, lo si è fatto molte volte, non solo negli ultimi anni e in tante situazioni, in più è contemplato dal regolamento, tanto che è previsto il corrispettivo economico”.

Manichino all’ingresso della città

Quindi si definiscono i toni dell’opposizione “una indecenza, un’opposizione che da subito si è posta con tono inquisitorio nella posizione inequivocabile di cogliere in fallo l’Amministrazione Comunale. Un’opposizione che in mille modi rallenta l’attività amministrativa con grave danno per tutta la comunità. Ebbene questa opposizione, che tronfiamente si avvale del supporto di una coalizione politica espressa da sigle firmate con protervia e arroganza incita alla violenza, criminalizza ad artificio una situazione, creando un capro espiatorio per diffamare l’intera Amministrazione Comunale, favorisce direttamente o indirettamente l’invenzione del fantoccio sacrificale che viene esposto alla berlina della gente, quel volto dai capelli rossi conficcato, non a caso, sulla scritta Bevagna Città del Mercato delle Gaite alla rotatoria in modo intimidatorio, con un chiaro linguaggio criminale, diffondendo un’immagine di una violenza inaudita, nella più totale incapacità di valutare il rischio di un gesto infame, sottovalutando completamente le conseguenze di un incitamento esplicito alla violenza e all’odio“.

“Mala opposizione”

“Questo è il fatto estremamente grave, inaccettabile, che grida giustizia e che rivendica a gran voce il rispetto dovuto ad ogni essere umano. A fatti di questa portata non siamo nuovi. È chiaro che tale opposizione, non solo non apporta nessun valore aggiunto al nostro paese, piuttosto incita alla violenza con toni sempre troppo alti, sopra le righe, fuori posto ormai in ogni circostanza e a nulla valgono le scuse tardive. Le conseguenze di questa mala opposizione sono evidenti a tutti“.