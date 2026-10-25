Bernardino Sperandio nuovo presidente degli Amici della Musica di Foligno - Tuttoggi.info

Cambio al vertice degli Amici degli Amici della Musica di Foligno. Dopo quattro mandati e 12 anni di incisiva presidenza Giorgio Battisti, il presidente più longevo dell’associazione musicale cittadina, ha passato il testimone a Bernardino Sperandio, nota personalità del panorama umbro, già sindaco di Trevi, una vita dedicata ai beni culturali.

Eletto dall’Assemblea Ordinaria dei Soci domenica 4 ottobre, il nuovo direttivo si è riunito per la prima volta venerdì 16 con la novità della riduzione da nove a sette dei componenti. Confermati per la gran parte i componenti, Giorgio Battisti vicepresidente, Antonio Bordoni tesoriere, Lucia Giannini segretaria, i consiglieri Davide Giannini, Lucia Sorci e la new entry Giuliana Mancini. Confermato il direttore artistico Marco Scolastra.

“Dopo dodici anni lascio la presidenza degli Amici della Musica di Foligno con profonda gratitudine per l’opportunità che mi è stata data e con l’orgoglio di aver contribuito, con passione ed entusiasmo, alla crescita dell’Associazione e al suo consolidamento. È stato un percorso intenso e ricco di soddisfazioni, che porterò con me con riconoscenza. Lascio questo incarico, ma non il mio impegno: continuerò a sostenere l’Associazione e i suoi progetti, con lo stesso entusiasmo di sempre. Al nuovo Presidente Bernardino Sperandio rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, con la fiducia che saprà accompagnare l’Associazione verso nuovi traguardi, custodendone la storia e rinnovandone la capacità di essere protagonista della vita culturale del territorio”.

Per il nuovo presidente Sperandio un mandato all’insegna della continuità ma con spazio all’innovazione. “Sono davvero felice per questo incarico e per la fiducia che gli Amici della Musica hanno riposto in me. Metterò il massimo impegno per onorare questo ruolo chiave nella vita culturale della città. Ringrazio il presiedente Battisti per tutto quanto fatto finora. Per l’alto livello delle stagioni concertistiche e della vita associativa. Mi auguro di poter proseguire nel solco della tradizione ma aprendo anche alle novità. Nuovi spazi li dedicheremo alle scuole, ma in generale al pubblico umbro, perché possano apprezzare sempre più la musica nei suoi più diversi aspetti”.







