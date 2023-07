"Ben essere donna" e rievocazione storica a Scheggino nel week end - Tuttoggi.info

Un programma ricco di iniziative sabato 22 e domenica 23 luglio 2023: Scheggino torna alla ribalta con Ben Essere donna

Un palinsesto ricco di appuntamenti quello organizzato per questo fine settimana dal Comune di Scheggino in collaborazione con la Pro Loco e il Giardino di Matisse. Sabato 22 e domenica 23 Luglio a partire dalla mattina e per tutto il giorno, con “Ben Essere donna” si susseguiranno appuntamenti gratuiti tutti al femminile.

Dalla passeggiata per il riconoscimento delle erbe spontanee, alla conferenza sulla Prevenzioni dei tumori a cura del dottor Maurizio Silvestri e del dottor Alessandro Frattegiani, per poi passare al dibattito sull’immagine della donna di Michela Bianconi alla presentazione degli olii essenziali di Franco Canteri. Spazio anche ai bambini con la lettura della fiaba delle Battaglia delle donne di Scheggino del 1522 “Le Noci Magiche” a cura dell’Associazione il Giardino di Matisse con letture di Annarita Antonelli.

Grande attesa poi per la rievocazione storica – sabato sera – che vuole ricordare la battaglia delle donne avvenuta il 23 Luglio del 1522 a Scheggino e il corteo storico in notturna nelle suggestive vie del borgo con fiaccole di fuoco e delegazioni provenienti dal centro Italia. Saranno infatti circa 150 i figuranti che scenderanno in Piazza per il consueto appuntamento estivo.