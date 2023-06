Bastia Umbra, partiti i lavori per la realizzazione del parco acquatico - Tuttoggi.info

Rinasce l'Eden Rock 2.0, inaugurazione nell'estate del 2024

Taglio del nastro oggi 21 giugno 2023 a Bastiaper la realizzazione del Parco Acquatico Piscina Eden Rock 2.0. nell’area adiacente la piscina Comunale in via Höchberg. I lavori dureranno circa un anno e l’inaugurazione è prevista nel giugno del 2024.

Una breve cerimonia con il sindaco Paola Lungarotti, l’assessore allo sport Filiberto Franchi, consiglieri e assessori a rappresentare l’amministrazione comunale, il presidente di Azzurra Società Cooperativa Dilettantistica, Antonello Volpi, l’architetto e progettista Laura Mirabassi e don Jean Claude Hazoumé, parroco di San Marco Evangelista, che ha portato la sua benedizione.

Il Sindaco Paola Lungarotti ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’inizio dei lavori del Parco Acquatico “perché Bastia – ha detto – dopo la distruzione della Piscina Eden Rock avrà un luogo bello, innovativo, di aggregazione, di divertimento per famiglie bambini e ragazzi. E’ stato un iter lungo ma la determinazione dell’amministrazione, dell’Assessore Franchi, il lavoro e l’impegno degli uffici preposti che ringrazio, ha portato a questo importante risultato frutto della sinergia tra pubblico e privato attraverso lo strumento del project financing”.

Dal canto suo, Franchi ha espresso grande emozione “perché oggi finalmente è stato dato il via ad un’opera che Bastia aspettava da tanti anni. Oltre alla vasca natatoria, tre scivoli per adulti, bar e ristorante, ombrelloni, area pic nic, area beach- volley, giochi acquatici nella laguna per i più piccini, un parco per tutti”.