Bastia Umbra, Erigo Pecci candidato del campo largo di centrosinistra: arriva l'ufficialità - Tuttoggi.info

La presentazione il 9 marzo alle 11, è il terzo candidato dopo Santoni e Lungarotti

Il campo largo del centrosinistra a Bastia Umbra trova la quadra su Erigo Pecci, che sarà ufficialmente presentato alla città il 9 marzo alle 11 insieme a tutta la coalizione – sette soggetti tra partiti e liste civiche – con lo slogan “Passione e competenza, un nuovo futuro per Bastia”. Si tratta del terzo candidato, dopo Matteo Santoni per Alternativa Popolare e il sindaco uscente Paola Lungarotti, la cui maggioranza di centrodestra si è però spaccata.

Il nome di Erigo Pecci era stato proposto – non senza qualche malumore e paletto piantato dai 5 Stelle – dalle liste civiche e poi approvato anche dal Pd. A inizio febbraio per il 56enne imprenditore, ex assessore, ex segretario dei dem ed ex presidente dell’Ente Palio, era arrivato il placet dalla coalizione progressista e poi anche deal Partito Democratico; il nome è stato poi riproposto alla coalizione per essere definitivamente “incoronato”, anche se solo una settimana fa il coordinatore dei pentastellati Thomas De Luca, dopo la “fuga di notizie” che dava per certa la sua candidatura, aveva spiegato che al netto della stima e del gradimento era ancora in corso “il percorso di verifica dei requisiti e della compatibilità politica della proposta di candidatura di Erigo Pecci avanzata dal Partito Democratico”.

Ora l’ufficialità, con annessa convocazione si una conferenza stampa in programma alle 11 del 9 marzo all’auditorium di Sant’Angelo.