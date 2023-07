Il Basket Gubbio ha ricevuto dal Coni la Stella di Bronzo al Merito Sportivo - Tuttoggi.info

La cerimonia di consegna a Spoleto alla presenza del presidente regionale del Coni Ignozza, la società è stata ricevuta anche in Comune

L’Associazione Dilettantistica Basket Gubbio ha ricevuto la Stella di Bronzo al Merito Sportivo, una delle onorificenze sportive conferite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) allo scopo di premiare atleti, dirigenti, tecnici e società che, per l’attività svolta, abbiano dato lustro allo sport italiano.

Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato dal presidente regionale della Federazione Italiana Pallacanestro Gianni Antonelli al Presidente del Basket Gubbio Pierangelo Belbello durante la Festa dello Sport tenutasi lo scorso 30 giugno al Chiostro di San Nicolò di Spoleto, alla presenza del presidente regionale del CONI Domenico Ignozza.

“Dopo la straordinaria stagione sportiva di quest’anno, questo giorno è un altro motivo d’orgoglio per la nostra società – ha commentato il presidente Belbello – che in questo 2023 festeggia i 50 anni di attività spesi per creare un luogo dove i piccoli e giovani atleti possano trovare terreno fertile per la loro crescita umana, sociale e sportiva”.

Impegno del Basket Gubbio a favore della pallacanestro e dello sport ribadito anche nella motivazione dell’assegnazione della Stella di Bronzo al Merito Sportivo letta durante la cerimonia di consegna: “Il Basket Gubbio opera per la diffusione della Pallacanestro in tutto il territorio eugubino, ponendo al centro delle proprie attività i giovani atleti, e contribuisce alla crescita della persona senza tralasciare l’importanza del raggiungimento dei risultati sportivi. Dal 1973 punto di riferimento per i giovani che si vogliono avvicinare al Basket e sicuro presidio sportivo per le famiglie del territorio”.

La società cestistica eugubina è stata anche ricevuta a Palazzo Pretorio dall’Amministrazione comunale lko scorso 3 luglio, alla presenza del sindaco Filippo Mario Stirati e dell’assessore allo Sport Gabriele Damiani. Il presidente Belbello, dedicando l’onorificenza alla memoria di Vincenzo Cacciamani, giocatore del primo campionato e dirigente instancabile del Basket Gubbio e di Giovanni Pierotti, giovane atleta scomparso prematuramente, ha espresso a nome di tutti la sua soddisfazione: “La Stella di Bronzo al Merito Sportivo è un riconoscimento non solo per il Basket Gubbio di oggi, ma per tutti quelli che hanno creduto nella società sportiva e l’hanno portata avanti e fatta crescere negli anni. Grazie a tutti”.

La Stella di Bronzo al Merito Sportivo e gli attestati sono stati consegnati “simbolicamente” al dirigente storico Cesare Minelli, al capitano della prima stagione 1973-1974 Gabriele “Lele” Fiorucci e a suo figlio David Fiorucci, attuale capitano della squadra campione regionale di serie D.