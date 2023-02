Basilica di San Salvatore, i fondi post sisma salgono a 1,6 milioni: nuova gara a breve - Tuttoggi

Stanziati altri 400mila euro per la basilica di San Salvatore di Spoleto, la gara precedente era andata deserta per i costi aumentati

Salgono a 1,6 milioni di euro i fondi per gli interventi post sisma sulla basilica di San Salvatore di Spoleto, patrimonio mondiale dell’Unesco all’interno del sito seriale “Italia Langobardorum”. Per poter tornare ad essere visitabile, infatti, la chiesa necessita dei lavori di miglioramento sismico, essendo stata dichiarata inagibile oltre sei anni fa.

Nei giorni scorsi, infatti, il commissario straordinario per la ricostruzione, Guido Castelli, ha firmato il decreto n° 98 con cui assegna altri 400.000 euro per la realizzazione degli interventi, a seguito della richiesta presentata dal Comune di Spoleto. Le risorse si vanno ad aggiungere al 1.200.000 euro precedentemente assegnato, importo diventato però non più sufficiente a causa dell’aumento dei prezzi dei materiali. Proprio per questo nei mesi scorsi la gara per i lavori (che scadeva a fine luglio) era andata deserta.