Barriere architettoniche, verso il Peba | Questionario online per raccogliere osservazioni - Tuttoggi.info

Un questionario online, facilmente fruibile e veloce, grazie al quale in forma anonima tutti gli eugubini potranno segnalare le situazioni critiche relative alla propria esperienza con le barriere architettoniche.

Così l’amministrazione comunale di Gubbio chiama a raccolta tutta la cittadinanza, associazioni di categoria, ordini professionali e chiunque abbia interesse a presentare le proprie osservazioni al P.E.B.A., il documento preliminare del Piano per Eliminazione Barriere Architettoniche.

Il documento è stato adottato dall’amministrazione e pubblicato sul sito internet del Comune di Gubbio al fine di raccogliere tutte le osservazioni, indicazioni e istanze dei cittadini, che potranno essere presentate entro 60 giorni.

Il questionario fa riferimento soprattutto all’accessibilità dei servizi collettivi, in particolare per i giovani, procedendo dal limite del Centro storico, in direzione via Leonardo da Vinci, fino al polo scolastico e sportivo.

Al termine del periodo di pubblicazione tutte le osservazioni e i contributi arrivati dalla compilazione del questionario verranno analizzati e recepiti, previa valutazione pubblica dei dati. Le segnalazioni che non sarà possibile recepire nel primo P.E.B.A. saranno schedate e utilizzate per sviluppi, approfondimenti o ampliamenti futuri.