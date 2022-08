Baristi, pizzaioli, periti, portieri: le offerte di lavoro

Un pizzaiolo per un locale di Perugia. La figura ricercata lavorerà in base ai turni, in un ambiente dinamico e stimolante e si occuperà di realizzare pizze, calzoni e focacce, preparare l’impasto, predisporre gli ingredienti per la farcitura, farcire secondo le indicazioni dei clienti, organizzare il magazzinaggio e la confezione delle materie prime. I requisiti sono esperienza pregressa nella mansione anche minima, motivazione e flessibilità, disponibilità a lavorare nel weekend e da subito. Contratto a tempo indeterminato;

Un perito chimico per importante azienda di Perugia. La figura ricercata lavorerà in base ai turni, in un ambiente dinamico e stimolante e si occuperà di preparare i campioni di materiale, effettuare test, verifiche e analisi sui campioni, redigere la documentazione relativa alle analisi e agli esperimenti eseguiti, calibrare e fare la manutenzione ordinaria di strumenti e materiali del laboratorio chimico. Sono richieste esperienza pregressa nella mansione anche minima, motivazione e flessibilità e disponibilità immediata. Iniziale contratto a termine, con successiva possibilità di inserimento diretto in azienda;

Un addetto al portierato automunitoper azienda di Orvieto, operante nel settore della sicurezza e vigilanza privata. La figura ricercata lavorerà in un ambiente dinamico e stimolante, con prospettive di inserimento diretto in azienda. È richiesta la disponibilità immediata, mentre, l’aver maturato esperienza nella mansione rappresenta un requisito preferenziale. Contratto part-time e a termine.

Chi è interessato può contattare l’agenzia al numero 075.9486092 o sulla pagina di LinkedIn “Soluzione lavoro”, oppure consultare il sito www.soluzionelavoro.com.