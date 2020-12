Bandi di assunzione a tempo indeterminato nel Comune di Orvieto - Tuttoggi

Assunzioni a tempo indeterminato nel comune di Orvieto, pubblicati i bandi nel sito del Comune. Tutte le informazioni per candidarsi

Pubblicati i bandi di concorso per l’assunzione di 7 figure professionali da inserire a tempo indeterminato nell’organico del Comune di Orvieto. Si tratta di un conducente di macchine operatrici complesse – elettricista (cat. B3) e un conducente di macchine operatrici complesse – meccanico (cat. B3) entrambi da assegnare al settore Tecnico, un istruttore direttivo di biblioteca (cat. D1) da assegnare al settore Cultura, Turismo e Sport, tre istruttori tecnici (cat. C) da assegnare al settore Tecnico, e un istruttore contabile (cat. C) da assegnare al settore Finanziario e Sociale.

I bandi

I bandi con tutte le informazioni sui requisiti richiesti, le modalità di presentazione delle domande e le relative scadenze sono disponibili sul sito web del Comune di Orvieto nella sezione Bandi di concorso dell’Amministrazione Trasparente al link.

Procedure di concorso

Le procedure di concorso con le relative assunzioni fanno parte del piano di fabbisogno del personale 2020-2022 e del piano occupazionale 2020 approvati il 27 luglio scorso dalla Giunta Comunale, programmi che l’esecutivo ha provveduto la scorsa settimana ad integrare con assunzioni cosiddette “flessibili” per periodi di tempo determinato. Nello specifico un autista di scuolabus, un istruttore direttivo amministrativo (cat. D) per il settore Cultura, Turismo e Sport, un istruttore tecnico (cat. C) per il settore Urbanistica e Patrimonio, e un istruttore amministrativo (cat. C) per il settore Politiche giovanili e dell’Infanzia, Scuola e Famiglia. Rispetto allo stato di attuazione del piano del fabbisogno di personale 2020-2022, sono già entrati in servizio attraverso procedure di mobilità volontaria esterna: un istruttore tecnico (cat. D) al Suape e un istruttore di vigilanza (cat. C) assegnato alla Polizia locale. Per l’immissione di una seconda unità si stanno acquisendo le disponibilità allo scorrimento di graduatorie in corso di validità in altri Enti. Sono in corso le procedure di scorrimento di graduatoria di altri Enti anche per la copertura di 4 istruttori amministrativi (cat. C) di cui uno a tempo determinato (36 mesi), un istruttore direttivo contabile (cat. D), un istruttore direttivo informatico (cat. D), e due assistenti sociali a tempo determinato (36 mesi).

Il sindaco Tardani

“In questo anno – commenta il Sindaco e Assessore al Personale, Roberta Tardani – la macchina comunale ha visto un significativo decremento di personale per via di 23 pensionamenti anche in ragione del ricorso alla cosiddetta ‘quota 100’ ma abbiamo lavorato alacremente per assicurare il mantenimento dei servizi e procedere a un adeguato turn over con l’obiettivo di ammodernare l’organizzazione e renderla più efficiente. Nelle scorse settimane si è proceduto alle prime assunzioni, proprio in questi giorni sono stati banditi i concorsi per andare a colmare annose carenze di organico, stiamo insomma mettendo in pratica il piano che avevamo annunciato e che porterà entro il 2021 all’ingresso complessivo di 27 nuove unità”.“E’ stato un anno difficilissimo per via dell’emergenza sanitaria – prosegue – ma è nei momenti più bui che si cercano punti di riferimento. E in questo periodo che ricorderemo tra i più tristi della nostra storia ho potuto toccare con mano come le istituzioni lo siano state per i cittadini. Come amministrazione abbiamo dunque il dovere di dare fiducia, certezze, risposte e soluzioni in tempi rapidi, lo abbiamo fatto sempre e dobbiamo continuare a farlo soprattutto oggi che il dramma sanitario rischia di sfociare in una crisi economica e sociale senza precedenti”.