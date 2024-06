Ballottaggio Orvieto, l'ultimo appello di Tardani e Biagioli - Tuttoggi.info

È arrivato il momento della scelta, quella più importante, quella decisiva. È stata una campagna elettorale infinita nella quale abbiamo subito attacchi e offese di ogni tipo che proseguono anche in queste ore che ci separano dal voto e che hanno reso ancora più evidente la mancanza di idee e di proposte di chi si propone come alternativa.





Hanno tentato in ogni modo e con ogni mezzo di toglierci quel sorriso che da loro tanto fastidio ma che rappresenta l’ottimismo con cui guardiamo al futuro e la fiducia che riponiamo nelle grandi potenzialità della nostra città.





Abbiamo risposto con l’unica cosa che conta, i fatti, parlando direttamente con i cittadini, raggiungendoli in ogni angolo di Orvieto e delle sue frazioni per raccontare loro quello che è stato fatto e quello che faremo per proiettare la città verso il futuro. Abbiamo ascoltato i problemi e abbiamo condiviso le soluzioni per risolverli, vi abbiamo fatto vedere i tanti progetti che sono stati avviati e che devono proseguire senza tentennamenti.





Abbiamo dimostrato che la nostra è l’unica proposta seria, credibile, inclusiva, l’unica squadra compatta e trasparente che crede realmente che l’unità della città sia un valore da difendere. Perché solo una città unita diventa più forte.





Come può parlare di cambiamento chi rappresenta il passato e coloro che hanno mortificato una città e un territorio e che hanno dichiarato che cancelleranno quanto di buono fatto in questi anni vanificando il nostro e il vostro impegno?





Come può essere credibile chi in ogni occasione pubblica non è stato in grado di esprimere nemmeno una proposta per la città ma solo critiche e lamentele?





C’è una strada che è stata tracciata e sulla quale siamo già in tanti, c’è una strada che attraverso la continuità e la stabilità che manca da 20 anni porta a fare di Orvieto il luogo migliore dove vivere.





Il 23 e 24 giugno vi chiediamo responsabilità e coraggio per continuare questo viaggio insieme e proseguire con noi sulla strada giusta.