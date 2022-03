"Back to dance", i danzatori tornano sul palcoscenico - Tuttoggi

“Back to Dance” dà voce ai desideri e ai bisogni con cui spesso ci si è dovuti confrontare in questo ultimo periodo di pandemia

Il 10 marzo alle ore 21:00 al Politeama Clarici, dopo un anno senza spettacoli con palcoscenici e teatri fermi, la Kataklò Athletic Dance Theatre, una delle più importanti compagnie italiane di physical theatre, torna sulle scene inneggiando alla ripartenza con “Back to Dance”.

La direttrice artistica Giulia Staccioli firma uno spettacolo che accosta frammenti inediti e di repertorio, portabandiera di un messaggio di speranza: torniamo a ballare.

Il ritorno sul palcoscenico

“Back to Dance” racconta il ritorno sul palcoscenico dei propri danzatori, un’occasione in cui condividere finalmente il bagaglio di esperienza emotiva maturata negli ultimi mesi. Giocando con l’ironia, con l’energia e con l’intensità proprie dello stile Kataklò, “Back to Dance” dà voce ai desideri e ai bisogni con cui spesso ci si è dovuti confrontare in questo ultimo periodo. Kataklò decide di schiacciare il tasto play della nostra vita per ricominciare con più energia di prima. L’atletismo e la poesia, che hanno reso la compagnia ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, tornano sulle scene ad ammaliare e a diffondere vitalità. Le prospettive sono inevitabilmente cambiate, ma il linguaggio rimane lo stesso.