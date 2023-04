Azione Foligno e Legambiente ripuliscono la città

Presenti all'evento anche Patto x Foligno e Impegno civile

Prima manifestazione promossa da Azione Foligno per sensibilizzare la cittadinanza sul decoro urbano. L’evento, dal titolo “Ripuliamo la città”, si è svolto sabato 1 aprile ed è stato possibile grazie alla collaborazione con Legambiente Foligno. Nello specifico, c’è stata un’opera di pulizia di alcuni luoghi della città: partendo da piazza S.Domenico, si è pulita dapprima via Marconi, per giungere poi al Plateatico Piccolo e infine in via Arcamone. La manifestazione è terminata con la pulizia del fossato tra via Arcamone e via Ponti.

Il coinvolgimento dei cittadini

“Il nostro obiettivo è chiaro – spiega il coordinatore di Azione Foligno, Filippo Coccia – vogliamo rendere partecipe la cittadinanza dello stato di incuria in cui riversa la città. La nostra critica, tuttavia, non riguarda solamente le politiche fallimentari di parte dell’amministrazione comunale e della V.U.S., bensì vuole essere una denuncia contro l’inciviltà che talvolta dilaga a causa della stessa cittadinanza. Azione Foligno ringrazia per la partecipazione le forze politiche di PattoXFoligno e Impegno Civile, auspicando un lungo e fruttuoso lavoro assieme per un progetto comune di città. Per creare una mobilitazione che arrivi concretamente alla sensibilità dei cittadini riteniamo, tuttavia, che “Ripuliamo la città” non possa essere un evento sporadico, per cui, in accordo con il Presidente di Legambiente Foligno, Marco Novelli, organizzeremo la manifestazione a cadenza mensile”.