Avviso Pubblico per convenzioni in ambito culturale a Spoleto, biennio 2024-2025 - Tuttoggi.info

Coordinare le attività culturali e creative promosse dagli operatori locali, riconoscerne il valore e il ruolo e garantire la più ampia partecipazione dei cittadini. Questi gli obiettivi alla base dell’avviso per la stipula di convenzioni in ambito culturale per il biennio 2024-2025.

Attraverso l’avviso, pubblicato oggi nel sito istituzionale del Comune di Spoleto (https://shorturl.at/jMP46), l’amministrazione comunale prevede di recepire progetti pluriennali negli ambiti culturali e creativi relativi inerenti, da una parte, alla promozione dello studio e della valorizzazione della storia, della cultura, del patrimonio e delle tradizioni popolari della realtà territoriale locale, attraverso corsi educativi, formativi, convegni,dibattiti, pubblicazioni e, dall’altra, alla promozione della diffusione della cultura artistica, letteraria, teatrale, musicale, cinematografica, demo-etno-antropologica, scientifica, naturalistica, attraverso festival, mostre, concerti, eventi, presentazioni di libri.

Alla selezione potranno partecipare le associazioni, fondazioni ed istituzioni di promozione culturale in possesso dei seguenti requisiti: Soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o che abbiano presentato la richiesta di iscrizione al RUNTS alla data della presentazione della domanda (l’iscrizione dovrà avvenire prima della stipula della convenzione); coloro che nel proprio Statuto prevedano la realizzazione di attività culturali compatibili con quelle indicate nell’avviso; soggetti la cui attività sia di interesse preminente per il territorio.

A questi criteri si aggiunge l’assenza di cause ostative ai fini della stipula di contratti con la pubblica amministrazione e l’assenza di debiti con il Comune di Spoleto.

La valutazione dei progetti verrà effettuata sulla base della qualità progettuale e incidenza sul territorio, la sinergia con i programmi e gli obiettivi generali e di settore del Comune di Spoleto e le caratteristiche del soggetto e gestione economica del progetto.

I soggetti interessati potranno presentare un progetto delle durata di due anni o due progetti, diversi o analoghi, ciascuno della durata annuale. Quelli ritenuti idonei saranno oggetto di convenzione biennale con possibilità di rinnovo per il biennio successivo.

Il contributo potrà coprire le spese sostenute per i costi del progetto per un massimo dell’80% e per una cifra variabile tra € 1.000,00 e € 8.000,00 attribuita sulla base del punteggio ottenuto, secondo un criterio di proporzionalità, all’interno di ciascuna fascia. Il budget complessivo per ogni annualità è di € 20.000,00.

I progetti dovranno essere presentati entro le ore 12.00 del 24 maggio 2024. Il modulo, disponibile online nel sito dell’Ente (https://shorturl.at/fgtD2), dovrà essere spedito all’indirizzo PEC comune.spoleto@postacert.umbria.it (il Comune di Spoleto si riserva la possibilità di richiedere eventuali integrazioni alla domanda se necessarie per la valutazione del progetto).​