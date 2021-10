Aveva ferito gravemente un ragazzo a Roma, arrestato a Spoleto dai Carabinieri - Tuttoggi

La Compagnia Carabinieri di Spoleto, ha effettuato dei servizi con posti di controllo e un arresto in ottemperanza ad un ordine di carcerazione.

I fatti

Messi in atto numerosi controlli di persone e veicoli in transito sulle maggiori arterie spoletine elevando diverse contravvenzioni al codice della strada, soprattutto per guida con l’uso del cellulare e senza cintura di sicurezza.

In particolare, denunciato un giovane 29enne della zona per guida in stato d’ebbrezza con tasso alcolemico di gran lunga al di sopra della soglia consentita, dopo che lo stesso era stato coinvolto in un incidente, per fortuna senza feriti.

L’arresto

Nella serata di sabato 2 ottobre, militari della Stazione di Spoleto hanno arrestato un 43enne romano in ottemperanza ad un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Spoleto per lesioni gravi messe in atto anni fa nella capitale e per il quale lo stesso è stato condannato a 12 anni.

L’uomo già sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso una comunità di recupero per tossicodipendenti del territorio, aveva procurato delle gravi lesioni ad un ragazzo di Roma, con l’aggravate dell’utilizzo di un’arma da fuoco.