Aveva cocaina, spray urticante e un coltellaccio, 33enne arrestato nel parcheggio di un negozio - Tuttoggi.info

Il personale della Polizia di Stato di Perugia, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo, è intervenuto nel parcheggio di un esercizio commerciale nel quartiere Monteluce dove ha tratto in arresto un 33enne – cittadino tunisino, gravato da numerosi precedenti di Polizia – per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere ed invasione di terreni ed edifici.

È stato l’addetto alla sicurezza dell’esercizio commerciale che notando l’uomo all’interno dei parcheggi, insospettito, ha chiesto l’intervento della Polizia di Stato.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno effettuato una perlustrazione rinvenendo, all’interno di un locale, un giaciglio di fortuna e un uomo. Sottoposto a perquisizione, il 33enne è stato trovato in possesso – di un coltello di 22 centimetri, un ovulo contenente alcune dosi si sostanza stupefacente tipo cocaina, uno spray urticante, un bilancino di precisione, 300 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio, e altro materiale atto al confezionamento dello stupefacente.

Accompagnato in Questura per le attività di rito, il 33enne è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; e stato, inoltre, indagato in stato di libertà per il reato di invasione di terreni ed edifici e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.