Autovelox sulla Flaminia "Tutta Umbertide ha preso una multa in quel tratto!" - Tuttoggi

Il motivo dell’”accanimento” sugli automobilisti altotiberini sta nel fatto che la Flaminia è senza dubbio la strada più comoda per raggiungere più facilmente il mare delle vicine Marche, meta storica di migliaia dei vacanzieri umbri.

L’autovelox in questione, nei pressi di una semicurva, nel periodo tra aprile e giugno (mesi a cui fanno riferimento – per ora – i numerosi verbali) ha “fotografato” (anche di notte) tantissimi veicoli, compresi quelli che hanno superato anche di pochi km/h il limite (tra gli 8 e i 10 km/h in più), sia nell’una che nell’altra direzione.

“Le multe servono per incentivare ad avere più prudenza nelle strade ed aumentare la sicurezza, non per fare cassa! – dice un umbertidese indignato – spero che tutti il prossimo anno cambino destinazione per le loro ferie“. “Tutta Umbertide ha preso una multa, anche più di una volta da primavera in poi – racconta un altro concittadino – E man mano ne arriveranno altre…”. E poi ancora: “Beccata pure io qualche settimana fa, 180 euro se pago subito, altrimenti 250, per qualche km orario sopra il limite. Assurdo!”.