Autocarro perde parte del carico e sfonda parabrezza di un camion, ferito conducente - Tuttoggi.info

Tragedia sfiorata oggi pomeriggio (9 aprile) lungo la E45, all’altezza dell’uscita Valsavignone, Comune di Pieve Santo Stefano (Arezzo).

Un autocarro ha perso parte del carico posteriore – si parla di vetroresina di un’imbarcazione – coinvolgendo un altro mezzo pesante che sopraggiungeva nella stessa corsia di marcia.

L’autista del veicolo coinvolto è rimasto ferito gravemente, colpito al collo dal materiale disperso che ha sfondato il parabrezza proprio dalla parte del conducente (vedi foto).

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sansepolcro e il 118 dell’Asl Toscana Sud Est con un’ambulanza, che hanno estratto l’uomo dall’abitacolo. L’uomo è stato immediatamente immobilizzato e trasportato in codice 3 al Careggi di Firenze dall‘elisoccorso Pegaso. Il camionista non sarebbe in pericolo di vita.