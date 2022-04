Autoarticolato in fiamme in autostrada, chiuso tratto umbro della A1

Sul posto è prontamente intervenuta la polizia stradale di Orvieto per gestire la viabilità e mettere in sicurezza la circolazione stradale in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco poi sopraggiunti per spegnere l’incendio. In corso gli accertamenti della stradale per accertare le cause. Presente anche il personale di Autostrade per l’Italia.

Come detto, il tratto tra Orvieto e Attigliano in direzione Napoli è chiuso. All’interno di esso il traffico è bloccato e si segnalano 2 km di coda.

Per chi percorre l’autostrada da Firenze verso Roma, dopo l’uscita obbligatoria a Orvieto è possibile percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada ad Attigliano.