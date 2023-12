Auto travolta da treno, tragedia sfiorata per un secondo "Avrebbe cercato di passare con sbarre in chiusura" - Tuttoggi.info

Il conducente della Fiat Panda è ancora ricoverato ma non sarebbe in pericolo di vita, dopo le indagini Rfi dichiara "Auto avrebbe infranto norme del Codice della strada che regolano comportamento ai passaggi a livello"

Poteva essere una tragedia quella avvenuta nella tarda serata di ieri (2 dicembre) al passaggio a livello di via Setteponti a Rigali (Gualdo Tadino), dove una Fiat Panda è stato travolta da un treno in corsa.

Fortunatamente il convoglio ferroviario ha colpito solo la parte posteriore dell’utilitaria, con il conducente finito all’ospedale di Branca in codice arancione (tuttora ricoverato ma non sarebbe in pericolo di vita). Se la vettura fosse transitata anche solo un secondo prima, infatti, sarebbe stata centrata in pieno dal treno.

Da una prima ricostruzione, – fa sapere Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) dopo le dovute indagini – “la Fiat Panda avrebbe infranto le norme dell’articolo 147 del Codice della strada, che regola il comportamento ai passaggi a livello, cercando di attraversare le sbarre che si stavano chiudendo”. Il passaggio a livello, infatti, è risultato correttamente funzionante.

Il convoglio coinvolto nell’incidente è stato il Regionale 19823 Ancona-Foligno, i tre viaggiatori presenti a bordo – nessuno dei quali ha riportato ferite o contusioni – sono stati accompagnati a Foligno con un taxi.