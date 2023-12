Auto travolta da treno in transito, ferito conducente | Foto - Tuttoggi.info

Auto travolta da un treno al passaggio a livello, conducente del veicolo trasportato in ospedale in condizioni serie

Paura lungo la linea ferroviaria Orte – Falconara nella tarda serata di sabato per un incidente che ha coinvolto un treno ed un’auto. Un treno in transito ha infatti travolto un veicolo – una Fiat Panda – che si trovava parzialmente sui binari. L’incidente ferroviario è avvenuto al passaggio a livello di via Setteponti, a Rigali di Gualdo Tadino.

Il conducente dell’auto è rimasto ferito in modo serio ed è stato trasportato in “codice 2” all’ospedale di Branca dal personale del 118. Non ci sarebbero state ripercussioni gravi invece per il treno in transito.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Gaifana, i tecnici delle ferrovie, i Carabinieri di Gubbio e la Polizia Ferroviaria di Fabriano. Al vaglio le cause dell’incidente.