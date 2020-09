Auto si scontra con l'autobus e si ribalta, due feriti

E’ di due feriti il bilancio dell’incidente che si è verificato questa mattina sulla strada provinciale che conduce a Solomeo.

Un autobus di linea si è scontrato con un’auto. La vettura è finita nella scarpata e si è ribaltata.

Il conducente è rimasto incastrato nella vettura ed è stato soccorso dai vigili del fuoco e dal personale del 118.

Ferito anche il conducente dell’autobus.

Sul posto è intervenuta la polizia locale e la polizia di Stato. Effettuati i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. In corso gli interventi per liberare la strada.