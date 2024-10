Auto si schianta sul raccordo: muore 89enne, feriti genero e nipoti - Tuttoggi.info

Un altro drammatico incidente lungo le strade dell’Umbria, dopo quello che nella notte tra sabato e domenica nella zona di Foligno ha spezzato la vita del 54enne Vincenzo Fischi. Questa volta a perdere la vita, nella notte tra domenica e lunedì lungo il raccordo Terni – Orte, è stata una 89enne residente nella città dell’acciaio. L’anziana viaggiava a bordo di un’auto condotta dal genero ed a bordo della quale c’erano anche i figli di quest’ultimo. Per cause in corso di accertamento, l’uomo intorno a mezzanotte e mezza, all’altezza di San Liberato di Narni, ha perso il controllo del veicolo.

Nello schianto purtroppo l’anziana ha perso la vita. Feriti il conducente ed i nipoti della donna, tutti trasportati all’ospedale di Terni con traumi di media gravità. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine, la salma dell’89enne è stata posta a dispozione dell’autorità giudiziaria.