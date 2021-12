Auto si ribalta sulla E45, due feriti in ospedale - Tuttoggi

Incidente nella tarda serata di sabato sulla E45 a Perugia con un'auto ribaltata, sul posto 2 ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri

Incidente stradale nella tarda serata di sabato lungo la E45 a Perugia. Un’auto con a bordo due persone si è infatti ribaltata tra Montebello e Balanzano.

Sul posto il personale del 118 con 2 ambulanze, i vigili del fuoco di Perugia ed i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le due persone a bordo dell’auto sono state trasportate in ospedale, al momento non sono note le loro condizioni.