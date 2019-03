Auto si ribalta nella notte, due feriti

Incidente nella notte a San Mariano di Corciano. Una vettura si è ribaltata; feriti, in modo lieve, due giovani che erano all’interno.

L’auto, per cause in corso di accertamento, ha sbandato, è finita fuori strada e si è ribaltata nell’adiacente terrapieno, senza coinvolgere altri veicoli.

Sul posto i vigili del fuoco e un’autoambulanza del 118. La chiamata alla centrale dei vigili del fuoco è stata effettuata poco dopo le 2.

