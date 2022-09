Auto si ribalta e poi finisce contro un’altra, la giovane alla guida era ubriaca | Foto

La 35enne alla guida dell'auto ribaltata è risultata avere un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito

Paura in via Mario Angeloni a Perugia qualche notte fa per un’incidente stradale nel quale un’auto si è ribaltata. Erano circa l’una e mezza di notte quando gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti infatti in via Angeloni dove un’utilitaria si era ribaltata in mezzo alla carreggiata. Al suo interno, una donna. Poco distante un altro veicolo danneggiato.

Scesi immediatamente dalla volante, gli operatori hanno raggiunto gli occupanti delle auto coinvolte nel sinistro per sincerarsi delle loro condizioni di salute, dopodiché, verificato che nessuno di questi aveva riportato lesioni evidenti, hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118.