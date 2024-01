Auto sbanda e finisce nella scarpata, conducente ferita dopo volo di 8 metri - Tuttoggi.info

L'incidente autonomo è avvenuto all'altezza del bivio del Vingone (Città di Castello), la donna è stata recuperata dai vigili del fuoco

Brutto incidente, poco dopo le 19, oggi pomeriggio lungo la Sp 221, all’altezza del bivio del Vingone (Città di Castello).

Per cause ancora in corso di accertamento un’auto è uscita di strada finendo nella scarpata a lato della carreggiata. Un volo di almeno 8 metri terminato nel campo sottostante, dove la vettura è rimasta in piedi senza capovolgersi.

La conducente è stata recuperata con tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale) dai vigili del fuoco e sistemata sulla barella spinale. Non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Citerna.