Brutto incidente, intorno alle ore 21, lungo via Cortonese (all’altezza del civico 21), nella grande curva del rione Pesci d’oro.

Un’auto, proveniente da San Secondo, in direzione Città di Castello, per cause ancora in corso di accertamento, ha sbandato ed è andata a finire contro tre vetture parcheggiate.

Entrambi gli occupanti della macchina “impazzita” sono stati trasferiti in ospedale, da quanto emerge in codice rosso. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e 118.