Auto sbanda, colpisce vetture in sosta e finisce contro il muro di una casa, 40enne in ospedale - Tuttoggi.info

L'incidente è avvenuto subito dopo l'arco di Santa Lucia (Gubbio), l'uomo alla guida ha riportato una ferita alla testa | Notevoli i danni alle auto coinvolte

Brutto incidente ieri sera (19 giugno) poco dopo il semaforo dell’arco di Santa Lucia (Gubbio), dove un’auto proveniente da Gubbio – intorno alle 21.30 – sbandando, è andata a colpire alcune auto in sosta (danneggiandole), finendo la sua corsa contro il muro di una casa.

Il conducente – un 40enne di Scheggia che stava tornando a casa – è rimasto ferito alla testa ma non ha riportato altre gravi conseguenze. L’uomo è stato curato sul posto dal 118 e portato all’ospedale di Branca per i dovuti accertamenti.

Decisamente più gravi sono stati i danni subiti dalle auto coinvolte. Fortunatamente, al momento dell’incidente non c’erano pedoni. Il forte botto ha comunque attirato in strada tanti spaventati residenti. In loco sono arrivati anche vigili del fuoco, carabinieri e polizia locali. Il traffico ha subito disagi e rallentamenti per circa un’ora.