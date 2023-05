Auto perde controllo e ne devasta una in sosta | Botto nel cuore della notte spaventa residenti - Tuttoggi.info

L'incidente è avvenuto intorno alle 4 circa in via di Porta Romana, a Gubbio | Fortunatamente non ci sarebbero stati feriti

Un fortissimo rumore, nel cuore della notte (5 maggio), ha svegliato e spaventato diversi eugubini in via di Porta Romana (e non solo).

Intorno alle 4, infatti, un’auto si è scontrata con una Renault in sosta, devastandole di fatto tutta la parte posteriore (è rimasta perfino con il portabagagli aperto). Inevitabilmente ha riportato ben più di un graffio anche la vettura parcheggiata davanti a quest’ultima.

Danni ingenti sono però stati riportati anche dall’auto in movimento (ci sono ancora pezzi di carrozzeria bianchi sparsi sulla strada), fermatasi pochi metri più avanti con gli airbag esplosi e lasciando dietro di sé anche una copiosa scia di liquidi. Ovviamente è stata portata via con il carroattrezzi.

Fortunatamente, da quanto emerge, il conducente e i passeggeri della vettura che ha perso il controllo non si sarebbero fatti nulla. Sul posto, pochi minuti dopo l’incidente sono arrivati anche i carabinieri di Gubbio, per accertarsi delle condizioni dei presenti. Non si sa ancora se la persona alla guida dell’auto sia risultata positiva o meno all’alcoltest. Stamattina era presente anche la Polizia locale per i rilievi.