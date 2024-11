Auto fuori dalle strisce, bus bloccati: la storia si ripete

Auto parcheggiate in divieto di sosta in piazza Italia, autobus che restano incastrati perché non ce la fanno a girare, conseguente coda di auto.

La storia si ripete in piazza Italia, a Perugia. Con il caos che ovviamente aumenta in occasione di eventi che richiamano più persone in centro.

Come nella tarda mattinata di lunedì, quando l’autobus di linea non è riuscito a girare davanti a palazzo Donini per la presenza di più auto in divieto di sosta. Con il traffico che è rimasto bloccato per diversi minuti.