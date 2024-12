Auto bloccata nella neve, sul Monte Cucco vigili del fuoco e sindaco con spazzaneve - Tuttoggi.info

Vigili del fuoco sul Monte Cucco, oggi pomeriggio (24 dicembre), per un’auto rimasta bloccata a causa della neve.

La vettura è stata recuperata in località Pian delle Macinare, dove il conducente è rimasto impantanato nella tormenta, con la strada completamente imbiancata da oltre 10 cm di neve.

Sul posto è intervenuto anche il sindaco di Costacciaro Andrea Capponi che, per facilitare ulteriormente le operazioni, ha fatto arrivare un mezzo spazzaneve, garantendo la riapertura della strada e la sicurezza per la circolazione in tutta la zona interessata.