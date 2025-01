Autista del 118 e la moglie medico muoiono in un incidente, il cordoglio dell'ospedale di Perugia - Tuttoggi.info

Sono l’autista del 118 di Perugia, Diego Duca, e sua moglie Lucia Manfredi, medico all’ospedale Torrette di Ancona, le vittime del tragico incidente avvenuto sabato mattina nel capoluogo marchigiano. Entrambi 40enni, residenti a Fabriano, sono morti dopo che una Bmw è uscita di strada finendo contro l’auto alla cui guida c’era la dottoressa. Il merito, secondo quanto emerso finora, si sarebbe trovato in piedi sul marciapiede. Per entrambi non c’è stato purtroppo scampo, mentre nell’incidente è stata anche danneggiata una centralina del gas con la fornitura che è stata interrotta nella zona.

“L’Azienda Ospedaliera di Perugia – in una nota a firma della direzione e dei colleghi – esprime il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa del giovane collega Diego Duca, autista del 118, e di sua moglie, entrambi vittime dell’incidente stradale avvenuto nella mattinata del 4 gennaio a Torrette di Ancona. In questo momento di dolore, ci stringiamo con affetto ai loro cari e a tutti coloro che li hanno conosciuti e apprezzati. Le sue qualità umane e professionali rimarranno per sempre ispirazione per tutti noi”.

Anche la presidente della Regione Stefania Proietti esprime il suo cordoglio per la tragedia: “Abbiamo appreso con profonda tristezza della tragica scomparsa di Diego Duca, autista del 118, e di sua moglie, in un incidente stradale avvenuto nei pressi di Ancona”. “Voglio esprimere vicinanza anche a nome della Giunta regionale, ai familiari colpiti da un’ enorme perdita. Un pensiero va ai colleghi di Diego, medici e operatori dell’emergenza che continuano a lavorare per garantire benessere alla comunità anche in questi giorni drammatici. Quanto accaduto ricorda a noi tutti la necessità di continuare a promuovere attività per la sicurezza stradale”.

