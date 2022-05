Auser Terni, 180 richieste di aiuto da parte di anziani nel 2022 - Tuttoggi

Auser Terni continua nelle attività di sostegno degli anziani soli anche al termine dell'emergenza sanitaria: nel 2022 sono già 180 le richieste di aiuto.

Auser Terni: nei primi quattro mesi del 2022 i volontari hanno già ricevuto 180 richieste di aiuto.

A chiamare l’associazione, che da anni garantisce la consegna della spesa e dei farmaci, nonché il disbrigo di pratiche, gli tanti anziani che vivono soli e hanno difficoltà a muoversi in modo autonomo. 570, nello specifico, i servizi di consegna a domicilio garantiti dai volontari Auser lo scorso anno, caratterizzato, come il 2020, dalla pandemia che ha colpito in modo durissimo i più fragili.