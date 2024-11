Attore porno umbro arrestato al Cairo. La mamma: “Non lo vedo da giorni”

Si chiama Elanain Shariff, ha 44 anni, residente a Terni, dal 9 novembre è nelle mani delle autorità egiziane. A dare l’allarme la mamma, Lobna Ahmed, residente a Foligno, che si è rivolta all’avvocato Alessandro Russo per capire cosa fare. La famiglia ha origini egiziane e ogni tanto tornavano al Cairo per andare a trovare parenti e amici. L’ultima volta è stato proprio il 9 novembre, quando l’uomo è stato fermato in aeroporto ed è stato arrestato.

Il calvario della mamma

Per la mamma, da quel giorno, è iniziato il calvario. Il figlio è stato prima trattenuto al Cairo e poi trasportato ad Alessandria d’Egitto. Solo che lei del trasferimento lo ha saputo per vie traverse, non avendo ricevuto alcuna comunicazione. Anche le condizioni di detenzione dell’uomo sono al limite dell’umanità.

I motivi dell’arresto

Non sono chiari i motivi dell’arresto. Elanain è un attore hard, con il nome di Sheri Taliani. Per lui infatti era arrivato l’appello della collega Mary Rider al Corriere della Sera. Sembrerebbe che i motivi siano attribuibili a qualcosa pubblicato sui social. La sua pagina Facebook sarebbe però stata hackerata qualche mese fa. La Farnesina è stata informata, la signora ha incontrato il Console italiano in Egitto, che ha provato a intavolare una trattativa con il governo egiziano.