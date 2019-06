“Attenti, ladre nel parcheggio dell’ospedale”

share

Allarme furti nel parcheggio dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Segnalata la presenza di una donna che si avvicina a coloro che hanno appena parcheggiato l’auto, offrendo in vendita calzini ed altra biancheria. Ma due sue complici, mentre il malcapitato cliente è distratto dalla “venditrice”, cercano di rubare denaro, cellulari ed altri beni.

La segnalazione è stata fatta attraverso i social. Non è la prima volta che l’area dell’ospedale, diventa il luogo dove i ladri si mettono in cerca delle loro vittime. In passato si sono verificati furti anche all’interno del nosocomio, con vittime tra i pazienti ed i loro familiari.

In alcuni casi le forze dell’ordine, anche con l’ausilio delle telecamere, sono riusciti ad acciuffare i malviventi. Che però, evidentemente, non desistono, Del resto, l’ospedale di Perugia è una cittadella dove si trovano a transitare ogni giorno migliaia di persone. Ed è in questo caso che i malviventi cercano di fare “affari”.

share

Stampa