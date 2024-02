Astensione Camere Penali, tre giorni per ribadire il grave problema della carenza di personale nella Giustizia - Tuttoggi.info

La Camera Penale di Spoleto, incontra la stampa per evidenziare il problema "carenza personale" del Carcere di Maiano e dell'Uff. Sorveglianza

Saranno tre i giorni di astensione dall’esercizio della professione stabiliti dall’Unione delle Camere Penali italiane e fissati per il 7, 8 e 9 febbraio con lo scopo di ribadire i gravissimi problemi di carenza del personale nell’amministrazione di Giustizia.

Nella giornata del 7 febbraio, prima data dell’astensione proclamata a livello nazionale, la Camera Penale di Spoleto “Stefano Pecchioli”, presieduta dall’Avv. Roberto Calai, ha convocato un incontro con la stampa locale per fare il punto sulle attuali difficoltà del settore. Con Calai erano anche presenti le colleghe Avv. Francesca Pepperosa e Avv. Marta Maestripieri.

Punto critico delle argomentazioni dei tre professionisti è ovviamente il lavoro svolto dalla e nella Casa di Reclusione di Maiano di Spoleto, che è a tutti gli effetti una risorsa del territorio e sulla quale occorre non abbassare la guardia, proprio ora che la carenza di personale potrebbe metterne a rischio la comprovata efficienza. E con essa, anche il ruolo svolto dall’Ufficio di Sorveglianza presso il Tribunale di Spoleto, ufficio che recentemente aveva rese note le proprie difficoltà (da una pianta organica che prevede 9 unità lavorative, l’ufficio si ritrova attualmente con solo 3 impiegati).

Carcere e “integrazione”

Come ricordato dai tre rappresentanti della Camera Penale di Spoleto, il carcere di Maiano è sempre stato un vero modello di integrazione, grazie anche a importanti realtà locali come le scuole (Istituto Alberghiero o il Liceo Artistico di Spoleto). Tra non molto, grazie al contributo della Cassa delle Ammende, si potranno attivare ulteriori 6 corsi professionali ad ulteriore vantaggio del principio di recupero ed integrazione.

La carenza di personale è il nodo cruciale della questione ed uno dei motivi principali che ha portato alla proclamazione dei 3 giorni di astensione.

Qualche dato in più: a Maiano, a fronte di 490 detenuti presenti (tra 41 bis, alta sorveglianza, alta sorveglianza protetta, media sorveglianza e comuni) sarebbe previsto un organico di 281 unità, ma la forza operativa non va oltre le 234. Pesa, soprattutto, la carenza di agenti/assistenti, poichè dei 187 previsti ne sono stati assegnati 153, con il numero degli effettivi che scende ulteriormente a 145. Manca dunque il 22% degli addetti, con la situazione destinata a peggiorare alla luce degli imminenti pensionamenti: 19 quelli previsti nel corso del 2024, e ulteriori 6 unità nel 2025.

Ufficio di Sorveglianza

Non va meglio ovviamente nemmeno all’Ufficio di Sorveglianza, come già segnalato in un precedente articolo da Tuttoggi.info.

I detenuti sottoposti alla giurisdizione di Spoleto sono più di mille e sono ristretti nei Penitenziari di Spoleto, Terni ed Orvieto; inoltre lo stesso Ufficio deve seguire i condannati liberi, sottoposti a misure alternative, che domiciliano nei circa due terzi del territorio umbro. Numerosissimi sono anche quelli provenienti da regioni diverse e sottoposti a misure alternative presso le più popolose comunità terapeutiche dell’Umbria, come Ceis Spoleto, Cast Assisi, Comunità Incontro, Comunità La tenda di Foligno.

Per capire ancor meglio la progressione notevole della mole di lavoro, anno dopo anno, basta ricordare che nell’anno 2020 la Sorveglianza ha trattato 7.344 procedimenti, nell’anno 2021, 7.519, nell’anno 2022 6.682 e nell’anno in corso, il 2023, sino alla data dei primi di settembre, si è già arrivati a 4.692.

Problemi analoghi anche con l’Ufficio del Giudice di Pace. Per non parlare poi della Procura della Repubblica, dove la carenza di personale sta diventando un problema insormontabile.

Il presidente Calai tiene però a chiarire che, anche nell’effettivo disagio provocato dall’astensione degli avvocati penalisti per 3 giorni lavorativi, lo scopo dell’iniziativa (come anche dell’incontro con la stampa) è quello di rendere esplicita la massima disponibilità e collaborazione degli avvocati nella ricerca di ogni possibile forma di soluzione ad un problema che rischia di essere talmente grande-a breve- nei numeri, da non potersi risolvere se non a costo di enormi e pesanti disagi.