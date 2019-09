Ast Terni fa saltare il tavolo con i sindacati | Usb “Sciopero in tutti gli stabilimenti”

Il tavolo di crisi tra azienda e sindacati era in programma nella giornata di oggi nella sede di Confindustria, ma i vertici Ast hanno fatto sapere che non sarebbero stati presenti per “sopraggiunte esigenze interne aziendali”. L’ordine del giorno dell’incontro aveva importanti questioni legate all’apertura della Cassa Integrazione Ordinaria per oltre mille lavoratori. L’Usb Lavoro Privato ha deciso di intervenire con una nota che annuncia lo sciopero in tutti i reparti Ast, che si aggiunge a quello già indetto dai sindacati confederati: “Riteniamo inaccettabile il rinvio dell’incontro da parte dell’azienda motivato con “sopraggiunte esigenze interne aziendali” – scrivono le Rsu dell’Usb.

“A fronte del comportamento irresponsabile perpetrato dall’azienda, la RSU USB di AST estende a tutto gli stabilimenti di AST Terni lo sciopero previsto per il solo reparto ACC” – tuona il sindacato.

Le modalità di sciopero per i giorni martedì 17 e mercoledì 18 settembre 2019 per tutti gli stabilimenti Ast Terni saranno le seguenti: martedì 17 settembre 4 ore di sciopero a fine turno, per tutti gli operai ed impiegati 1° turno dalle 10 alle 14, 2° turno dalle 18 alle 22, 3° turno dalle 02 alle 06

Operai, impiegati e quadri che effettuano l’orario 8-17 scioperano dalle 12 alle 17, tutti gli altri lavoratori che effettuano turnazioni diverse, scioperano le ultime 4 ore del turno di appartenenza. Mercoledì 18 settembre la 4^ squadra dalle 10 alle 14.

