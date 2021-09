Ast Terni e appalto Metal Recovery, ritiro procedura licenziamento collettivo - Tuttoggi

I sindacati hanno chiesto di dare seguito alle richieste per un riconoscimento economico a tutti i lavoratori per i sacrifici fatti durante la pandemia

Le segreterie territoriali di FIM-FIOM-UILM-FISMIC-UGL-USB si sono incontrate, questa mattina 27 settembre, con Alessandro Rusciano, direttore del personale, e con Dimitri Menecali, direttore di stabilimento di Acciai Speciali Terni, per valutare la situazione del cambio di appalto relativo al Metal Recovery tra Ilserv e Tapojarvi.

Passi in avanti

Secondo quanto si legge in una nota congiunta, i sindacati hanno rilevato i notevoli passi in avanti fatti con il ritiro della procedura di licenziamento collettivo da parte di Ilserv e le aperture ad ulteriori ricollocazioni da parte di Tapojarvi, per questo è stata richiesta celerità nell’aggiudicare le gare in corso, al fine di capire se ci sono esuberi nell’ambito del cambio appalto. “Su questo AST si è impegnata ad accorciare il più possibile il processo decisionale, considerando che la gara più rilevante sarà conclusa il 30 settembre 2021” – si legge nel comunicato congiunto.

Rinnovati contratti in scadenza

“Sul versante dei lavoratori somministrati l’azienda – continua la nota – si è impegnata a rinnovare tutti i contratti in scadenza fino a marzo 2022. Successivamente, si è dato seguito all’accordo per il licenziamento collettivo degli impiegati amministrativi, che rimane possibile senza l’opposizione del lavoratore e con incentivo”.

Chiesto riconoscimento economico Covid

Le organizzazioni sindacali, infine, hanno chiesto di dare seguito alle sollecitazioni della commissione interna Covid, per un riconoscimento economico a tutti i lavoratori per i sacrifici fatti durante la pandemia. FIM-FIOM-UILM-FISMIC-UGL-USB, hanno registrato una convergenza anche su questo punto, si perfezioneranno i dettagli nelle prossime ore.