Ast, esubero di 25 addetti alla sicurezza: lunedì 30 maggio uno sciopero - Tuttoggi

Ast: è in programma uno sciopero, per l’intera giornata di lunedì 30 maggio, per i lavoratori della vigilanza privata.

A proclamarlo i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil di Terni, in seguito alla comunicazione di un esubero di circa 25 addetti al servizio di sicurezza, dovuto all’internalizzazione di alcuni servizi.