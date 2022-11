Ast, appalti in scadenza e piano industriale: sindacati "In gioco l'economia di Terni" - Tuttoggi

Ast, sindacati lanciano allarme per scadenza appalti e futuro di 1500 lavoratori "Necessario confronto su piano industriale"

“Cosa succederà alle lavoratrici e ai lavoratori dell’indotto di Ast, circa 1500 persone, dal 1 gennaio 2023, quando andrà in scadenza la maggior parte degli appalti attualmente in essere?” – È la domanda che i sindacati, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil di Terni pongono ad Arvedi e alle istituzioni locali e regionali, sottolineando “l’assoluta necessità di scongiurare altre possibili perdite occupazionali in un momento di enorme difficoltà per il tessuto sociale territoriale”.

Ast, l’appalto vigilanza

Nell’ambito di una conferenza stampa, convocata per questa mattina 17 novembre, le sigle sindacali hanno evidenziato le criticità rispetto all’imminente scadenza di alcuni appalti: “La vicenda dell’appalto della vigilanza è stata il primo campanello d’allarme – hanno spiegato i segretari delle tre sigle, Lucia Rossi (Filcams Cgil), Sergio Sabatini (Fisascat Cisl) e Massimiliano Ferrante (Uiltucs Uil) – ma nessuna discussione si è aperta su quello come sugli altri appalti in scadenza. Eppure, parliamo di una vicenda enorme per l’impatto che potrebbe avere su centinaia di aziende, che vivono solo in funzione delle acciaierie e che danno lavoro a un pezzo importante della nostra città e del nostro territorio”.