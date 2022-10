Assunzioni Comune Terni, 5 lavoratori inseriti per 'urgenza' - Tuttoggi

Assunzioni Comune Terni, delibera per assumere 5 lavoratori. Ecco le figure che 'mancano' al Comune. Spesa annua di 150mila euro

Il Comune di Terni dispone nuove assunzioni urgenti; con la delibera n. 252 del 20/09/2022, avente per oggetto “Integrazione al Piano del fabbisogno del personale 2022-2024. Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024”, verranno immessi in organico 5 lavoratori per una spesa annua di 150.534,46 euro, al netto dell’IRAP.

Assunzioni, i lavoratori che entreranno in servizio nel Comune

Le figure che implementeranno il personale in servizio nel Comune saranno: 1 coordinatore contabile-Cat. D, per una spesa di €. 31.429,31, da assumere attraverso la procedura straordinaria di immissione in ruolo ex art. 6, comma 3, del DL n. 36/2022 così come succ. mod. e conv dalla l.n. 79/2022; 1 coordinatore amministrativo-Cat. D, per una spesa di €. 31.429,31, da assumere attraverso la procedura di mobilità ex art. 30 TUPI; 1 coordinatore di vigilanza-Cat. D, per una spesa di €. 32.858,58 da assumere attraverso la procedura straordinaria di immissione in ruolo ex art. 6, comma 3, del DL n. 36/2022 così come succ. mod. e conv dalla l.n. 79/2022; 1 istruttore geometra-Cat. C, per una spesa di €. 28.964,89, da assumere attraverso concorso pubblico; 1 operatore amministrativo-Cat. B1, per una spesa di €. 25.852,37, da assumere attraverso la procedura di mobilità ex art. 30 TUPI.