Assisi, sopralluogo all’Hotel Subasio dopo la fine della battaglia giudiziaria | VIDEO

L’HOTEL SUBASIO È TORNATO ALLA CASA DI RIPOSO “ANDREA ROSSI”Dopo una battaglia durata 3 anni, oggi, per la prima volta siamo entrati nell’Hotel Subasio.Un simbolo: simbolo di una Assisi che ha conosciuto i grandi della storia, simbolo della bellezza della nostra Città, simbolo della generosità di chi ha voluto divenisse strumento di sostentamento dei più fragili.Da ora in avanti, simbolo di legalità e di quelle Istituzioni che non si arrendono e vincono sulla illegalità e sulla mafia!L’Hotel Subasio sarà riaperto e tornerà a splendere come splende nel mondo la nostra Città di Assisi. E sarà esempio concreto della ricchezza donata ai più poveri, come volevano la signora Violante e il signor Andrea!Grazie ad Alessio Allegrucci, un Presidente che insieme al CdA ci ha messo tutta la forza, il coraggio e il cuore, grazie a tutti coloro, e sono tantissimi, a tutti i livelli Istituzionali e sociali, che hanno combattuto con noi questa buona battaglia!Di avere coraggio non ci si pente‼️ MAI ‼️‼️‼️

Pubblicato da Stefania Proietti Sindaco di Assisi su Giovedì 5 settembre 2019